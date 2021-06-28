Штормовое предупреждение объявили в десяти регионах Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Сильная жара ожидается на большей территории Казахстана в понедельник, 28 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

РГП "Казгидромет" прогнозирует днем 28 июня в Киргизском Алатау Алматинской области местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 28-30 июня в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В эти дни на большей части области ожидается сильная жара, до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем 28-30 июня ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается сильная жара, 40-42 градуса, сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Кызылорде ожидается сильная жара, 40-41 градус.

28-29 июня на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара, до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Днем 28-29 июня местами ожидается сильная жара, 35-38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Жезказгане ожидается сильная жара, 35-38 градусов.

28 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, до 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами очень сильная жара, до 42 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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