Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 26 сентября ночью и утром туман. Днем ветер восточный, порывы 15-18 метров в секунду.

26 сентября ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на большей части области 15-20 метров в секунду.

26 сентября в Костанайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 метров в секунду.

Ночью 26 сентября на севере Алматинской области сохраняются заморозки до 2 градусов.

Днем 26 сентября в северных районах Туркестанской области ожидается пыльная буря, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 сентября Атырауской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на западный, днем на западе 15-20 метров в секунду.

Днем 26 сентября на северо-западе Западно-Казахстанской области ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

26 сентября в центре Кызылординской области днем ожидается гроза, пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, юго-восточный. в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 сентября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

26 сентября в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 сентября в Актюбинской области ожидается юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на юге области 15 метров в секунду.

26 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

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