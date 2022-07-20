Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 июля на севере Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 38 градусов, на юге области сохраняется очень сильная жара - 43 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20 июля на западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.

20 июля на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на юге области порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-38 градусов.

Ночью 20 июля на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге области сохраняется сильная жара - до 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июля на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара - 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

20 июля на востоке, севере и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июля днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 20 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 20 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июля на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

20 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

Днем 20-21 июля на большей части Кызылординской области ожидается очень сильная жара - 45-46 градусов.