Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 22-23 июля на юге Кызылординской области сохраняется очень сильная жара - 46 градусов. Днем 22 июля в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля ночью на северо-западе, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

22 июля на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

22 июля днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

22 июля в северной половине Абайской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду.

22 июля в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду.

22 июля на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, западе, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на севере, западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 июля на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

22 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

22-24 июля в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 22 июля на юго-западе области, в горных районах, днем 23, сутки 24 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 24 июля на юге, западе, севере области сохраняется сильная жара - 40 градусов. 22-24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22-23 июля днем на большей части Алматинской области ожидается очень сильная жара - 40-41 градус.

В Алматы 22-23 июля днем ожидается сильная жара - 36-38 градусов.