Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Шымкенте, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду.

9 июля в Актюбинской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза. Ветер северо-восточный, северный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

9 июля утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 9 июля ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

9 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, 15-20, местами порывы 25 метров в секунду.

9-10 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем 9 июля на юге области сохраняется сильная жара, 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В связи с прогнозом дождей 9-11 июля в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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