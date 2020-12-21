Штормовое предупреждение объявили в столице и ряде областей

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей столицы, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской и Мангистауской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 21 декабря ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100%.

21 декабря в Акмолинской области местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

21 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 21, сутки 22 декабря в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. 21-22 декабря местами ожидаются туман, метель. Ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду, сутки 21, ночью 22 декабря порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

21 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

21 декабря в Кызылординской области ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-26, на юге области 17 мороза. Вероятность шторма - 95-100%.

21 декабря в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.

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