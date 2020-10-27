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Штормовое предупреждение объявили в столице и ряде регионов

26.10.2020 8695
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Синоптики распространили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 27 октября временами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.
 
27 октября в Акмолинской области ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 
27 октября в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.
 
27 октября местами в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-100%.
 
27 октября в Актюбинской области ожидаются местами туман, гололед, ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 
Утром и днем 27 октября в Костанайской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, метель. Ветер северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 
Ночью и утром 27 октября в Атырауской области местами ожидаются туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 
27 октября в Павлодарской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.
 
27 октября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 
Сутки 27, ночью 28 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно снег). Сутки 27-28 октября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.
 
Утром и днем 27 октября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. В начале недели циклон из районов Финляндии, с большим запасом влаги, сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана. Сохраняются осадки (дождь, снег), в отдельных районах - сильные. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра. На северной половине страны - с низовыми метелями. Только к середине недели на большую часть республики сместится Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры. На западе в течение трех дней ожидается погода без осадков. 
 

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