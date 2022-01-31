Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в десяти регионах Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник в ряде регионов страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31января - 1 февраля на юге, западе области и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 31 января - 1 февраля ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 31 января - 1 февраля ожидается туман.

В Акмолинской области в понедельник на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

31 января на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области в понедельник ночью на севере ожидается низовая метель. На севере и северо-востоке области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области порывы 18 метров в секунду. В Актобе 31 января ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду.

31 января на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау 31 января ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области в понедельник на севере, юге ожидается гололед. На северо-западе области ожидается туман.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 31 января ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 метров в секунду.

В Кызылординской области в понедельник на севере ожидается туман.

31 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.