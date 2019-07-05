Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

5-6 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, северо-западный местами до 15-20 метров в секунду. 6 июля местами сильный дождь. В Петропавловске 5-6 июля ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер западный, северо-западный днем с порывами до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".

Также 5 июля в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный, днем до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, днем 5 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов, говорится в штормовом предупреждении.

В Восточно-Казахстанской области 5 июля местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер юго-западный местами до 15-20 метров в секунду.

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