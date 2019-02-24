Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Атырауской областях, передает Kazakhstan Today.

"В Кызылординской области 26 января местами сохраняются туман, гололед, днем ожидается местами юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также, по сообщению синоптиков, в Атырауской области 26-28 января местами ожидаются туман и гололед.

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