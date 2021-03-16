Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области днем 16 марта ожидается юго-западный ветер, местами до 20 метров в секунду.

В Жамбылской области 16-19 марта местами ожидается туман. Также 16-18 марта в регионе местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области во вторник местами ожидается туман.

В Туркестанской области 16 марта местами туман. Ветер восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в тот же день местами ожидаются туман и юго-восточный ветер, местами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области 16 марта местами ожидается туман.

В Атырауской области также во вторник местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

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