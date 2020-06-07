Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромет", 7 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Туркестане и Шымкенте 7 июня ожидается ветер восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Также 7 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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