Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и семи областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.





В Астане днем 27 октября ожидается южный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".





По прогнозу, в этот же день в Акмолинской области местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.





Также сутки 27 октября в Костанайской области ожидается северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области 27 октября ожидается юго-западный, западный ветер местами до 15-20, порывы 25 метров в секунду. А в Петропавловске - юго-западный, западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.





Днем 27 октября в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а в Актау - усиление ветра до 18 метров в секунду.





Кроме того, 28 октября на реках Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей и Алматы в связи с прогнозом местами сильных осадков возможны подъемы уровней воды, говорится в штормовом предупреждении.





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