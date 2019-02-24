Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.





По данным синоптиков, 1-3 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман, 2-3 декабря - северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Мангистауской области 1 декабря местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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