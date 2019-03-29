Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области из-за тумана и гололеда

Актау. 17 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил в Мангистауской области штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





18 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Актау 18 января ночью и утром ожидается туман. Днем усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении синоптиков.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства