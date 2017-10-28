Штормовое предупреждение объявлено в СКО, Кызылординской и Костанайской областях

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Штормовое предупреждение объявлено в СКО, Кызылординской и Костанайской областях27.10.2017
Общество  17:37

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Жителей Северо-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областей предупредили об изменении погодных условий.

"28 октября в Кызылординской области ожидается местами западный ветер 15-20 метров в секунду, туман. В Костанайской области ожидаются местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный, западный ветер 15-20 метров в секунду, местами порывы 23 метра в секунду. Местами метель, гололед. В Петропавловске также метель, гололед, юго-западный, западный ветер 15-20 метров в секунду", - уточнили синоптики.
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