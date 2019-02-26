Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.



"23 ноября в Западно-Казахстанской области днем местами ожидается метель, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщили в "Казгидромете".



Также в Костанайской области 23 ноября местами ожидается метель, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду.



Кроме того, днем 22 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области до 30 метров в секунду и более, говорится в штормовом предупреждении.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства