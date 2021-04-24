Штормовые предупреждения объявлены в шести областях

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НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

24 апреля в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.

24 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

24 апреля в Кызылординской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду.

24 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

24 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

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