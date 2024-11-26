Сибирская язва подтвердилась у работника убойного цеха в Атырауской области

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Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам лабораторных исследований диагноз кожной формы сибирской язвы у одного работника убойного цеха "Асыл-Агро" подтвержден, сообщает издание - По результатам лабораторных исследований диагноз кожной формы сибирской язвы у одного работника убойного цеха "Асыл-Агро" подтвержден, сообщает издание "Ак Жайык"





В данный момент пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным медицинским протоколом. Его состояние стабильное. У остальных контактных признаков заболевания не выявлено.





Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. Болезнь подтвердилась у павшей коровы. Позже пала еще одна корова. 17 человек, контактировавших с больными животными, поместили под карантин. Одного из них госпитализировали из-за повышения температуры.





В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.





В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.



