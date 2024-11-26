25.11.2024, 15:27 34621
Сибирская язва подтвердилась у работника убойного цеха в Атырауской области
Состояние заболевшего стабильное
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Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам лабораторных исследований диагноз кожной формы сибирской язвы у одного работника убойного цеха "Асыл-Агро" подтвержден, сообщает издание "Ак Жайык".
В данный момент пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным медицинским протоколом. Его состояние стабильное. У остальных контактных признаков заболевания не выявлено.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. Болезнь подтвердилась у павшей коровы. Позже пала еще одна корова. 17 человек, контактировавших с больными животными, поместили под карантин. Одного из них госпитализировали из-за повышения температуры.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
новости по теме
25.11.2024, 14:57 38071
Из еGov mobile исчез опрос о переводе времени
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из приложения еGov mobile исчез опрос, касающийся перевода времени, передает корреспондент агентства.
Ранее в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос исчез из приложения.
Данный опрос снят с публикации по истечении срока актуальности", - такое сообщение выходит при попытке открыть опрос.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
25.11.2024, 14:18 41676
Случай насилия над сестрой и братом прокомментировал аким Павлодарской области
Девочка рассказала все матери, но та не поверила
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК прокомментировал участившиеся случаи изнасилования несовершеннолетних в регионе.
По словам акима, в Майкаине девочка рассказала матери о насилии, но она не поверила. Она жила с матерью и отчимом и рассказала все родному отцу.
Родителям два года назад сказала, но оба никаких мер не приняли, никуда не обратились и не проверили слова ребенка. К сожалению, такие ситуации бывают", - отметил глава региона.
Он сообщил, что в текущем году в регионе выявлено 30 случаев насилия над детьми. Причем 25 из них произошли в стенах дома.
Аким подчеркнул, что в вопросе насилия над детьми должны принимать участие не только госорганы, но и граждане. И самое главное, "не должно быть безразличия".
Куда смотрели соседи, куда смотрели родственники, одноклассники, подруги, бабушки, дедушки, которые должны были обратить внимание, что такое происходит?" - возмутился глава региона.
Он сообщил о вопиющем случае, когда ребенок среди бела дня подвергся насилию в трехкомнатной квартире, в момент, когда в соседней комнате находились родственники.
Напомним, в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой
25.11.2024, 10:11 62906
Kazakhstan Today стал победителем международного конкурса "Хрустальный пегас - 2024"
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Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today получило приз международного конкурса профессионального мастерства для представителей СМИ "Хрустальный пегас - 2024", сообщает корреспондент агентства.
В пятницу, 22 ноября, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил победителей конкурса "Хрустальный пегас - 2024" и вручил премию за лучший журналистский материал о Новгородской области в зарубежных СМИ информационному агентству Kazakhstan Today.
В этом году конкурс стал международным, впервые на конкурс подали заявки иностранные журналисты. Также появилась новая номинация для тех, кто ведет проекты в социальных сетях", - отметил Андрей Никитин.
Всего поступило почти 150 работ по 14 номинациям. Победители конкурса получили статуэтки, дипломы и денежные вознаграждения.
Поздравляю всех победителей. Творчества, вдохновения, новых идей!" - пожелал губернатор Новгородской области.
Напомним, конкурс "Хрустальный пегас" был возрожден в 2020 году по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Идейный вдохновитель конкурса - почетный гражданин Великого Новгорода, историк, создатель первого новгородского профессионального телеканала "Славия" Виктор Смирнов.
25.11.2024, 08:07 76201
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков, сообщили синоптики Казгидромета.
По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туманы.
В Астане: переменная облачность, без осадков, -1, +1 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.
В Шымкенте: осадки, +13, +15 °C.
В ряде областей синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской, Улытауской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильный ветер.
Кроме того, ночью и утром в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Алматинской областях и в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается туман.
24.11.2024, 19:51 114856
Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом - Токаев
Фото: МКИ РК
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие XVII международного кинофестиваля "Евразия". В честь мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Поздравление зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Это уникальный проект, который представляет нашу культуру всему миру. В этом году празднование приурочено к 110-летию со дня рождения корифея казахстанского кинематографа Шакена Айманова и 90-летию со дня создания киностудии "Казахфильм". Это имеет большое символическое значение. Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, обучает лучшим качествам, тем самым прививая высокую культуру всей нации. Она также укрепляет культурные связи среди абсолютно разных народностей", - говорится в поздравительном письме.
Глава государства также отметил, что в стране придается большое значение поддержке национального кинематографа.
В Казахстане ведется большая работа по развитию этой отрасли. Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом, не отставая от старшего поколения в своем умении и мастерстве. Наши фильмы участвуют в престижных премиях по всему миру. Верю, что международный кинофестиваль "Евразия" раскроет истинные сердца и откроет путь лучшим проектам. Желаю вам много творений, которые заставят зрителя задуматься о важном и дадут духовную пищу!" - отметил президент.
Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет с 24 по 30 ноября. В нем примут участие более 15 стран. В рамках конкурса будут продемонстрированы 12 фильмов из разных стран, представляющих три континента.
24.11.2024, 16:05 121601
В Жетысуской области ограничили движение для всех видов транспорта
Движение ограничили от станции Коктума до села Достык
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области ограничили движение на участке трассы республиканского значения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
24 ноября в 15.30 в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы республиканского значения Ушарал - Достык км 84-164 (от станции Коктума до села Достык) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
23.11.2024, 15:20 158711
В Астане нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов
С начала года суд уже наказал свыше 270 человек
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане продолжается активная работа по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. Полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Вечером 12 ноября мужчина 32 лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.
Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.
Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.
Все троих нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.
С начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
22.11.2024, 21:12 167681
Сибирская язва в Атырау: пала еще одна корова, один человек госпитализирован
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Атырау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на карантине. 22 ноября одного из них госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает "АЖ".
Как сообщил председатель крестьянского хозяйства "АсылАгро" Нуфтолла Кулбасов, несмотря на временное закрытие рынка, там остаются около 50 животных. У всех взяты образцы для анализов. Также сообщается, что 16 человек, контактировавших с животными, были изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
Результаты анализов людей не готовы", - говорит глава областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.
22 ноября стало известно, что одного человека все-таки госпитализировали в областную больницу с температурой, его анализы должны быть готовы 23 ноября.
21 ноября на рынке погибло еще одно животное, привезенное в Атырау из Курмангазинского района. Для выяснения причины смерти также были взяты образцы тканей животного. Днем ранее, 20 ноября, аким города Атырау Шакир Кейкин принял решение ввести карантин на территории животноводческого рынка "АсылАгро". Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках города: мероприятия направлены на предотвращение возможного распространения инфекции.
Контроль также усилен за другими животноводческими рынками города. Некоторые фермеры не верят, что животное погибло из-за сибирской язвы, отмечая, что оно поступило на рынок истощенным и ослабленным.
Порядка 15 контактных животных в данный момент находятся под динамическим наблюдением", - говорят в пресс-службе областного акимата.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?