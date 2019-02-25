Сильные морозы ожидаются в ближайшие дни в шести областях Казахстана

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" из-за мороза объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

27-28 января в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 27-29 января в Павлодарской, Карагандинской областях ночью ожидается резкое понижение температуры до 30-35, местами 38 градусов мороза. В Костанайской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 27-32, местами 35 градусов мороза. 28-29 января в Восточно-Казахстанской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 28-33, местами 37-42 градусов мороза.

В субботу, 26 января, в Акмолинской области ожидается метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Астане ожидается метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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