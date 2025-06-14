Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 13 июня на большую территорию Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами. Днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре - град, ночью и утром туман. Об этом сообщили в Казгидромете.





По республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.





Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов", - отмечают синоптики.





В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.