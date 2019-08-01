Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Сильная жара ожидается сегодня в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Днем 31 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40 градусов по Цельсию", - сообщили в "Казгидромете".

При этом в нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение.

31 июля в Атырауской области днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, град. В Атырау сегодня ожидается гроза.

Днем 31 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается сильная жара - 38 градусов.

31 июля в Западно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске сегодня днём ожидается гроза, ветер западный, порывы 18 метров в секунду.

31 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. В Костанае утром и днем 31 июля ожидается гроза.

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