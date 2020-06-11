Сильная жара ожидается в ЗКО, Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в пяти областях Казахстана, в четырех из них - из-за жары, передает Kazakhstan Today .

Днем 11-12 июня в Костанайской области ожидается сильная жара, 35 градусов. Днем 11 июня в Мангистауской области ожидается сильная жара, 38-41 градус. Днем 11 июня в Актюбинской области ожидается сильная жара - до 37 градусов, в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем сильная жара, 35-38 градусов. Вероятность шторма в этих областях составляет 90-95%", - отмечают синоптики.

Также сообщается, что 11 июня в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, вероятность шторма составляет 90-100%.

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