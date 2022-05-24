Сильные дожди и заморозки в ряде регионов прогнозируют синоптики Казахстана

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на востоке, северо-востоке, севере, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. На востоке Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе, севере, днем на большей части до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на юго-западе области туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области ветер 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской, Павлодарской, Актюбинской областей, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +25 - +27 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.



