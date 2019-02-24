Сильные осадки прогнозируют синоптики сегодня в горах на юге Казахстана

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода с осадками, днем на юге республики, в горах, сильные осадки. Лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, ветер 15-20, ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях порывы 23-28 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами туман, гололед, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, в Туркестанской области местами ожидается метель. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман, гололед, в Кызылординской области местами метель, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами туман. В Алматинской области местами ветер 17-22 метра в секунду, днем гололед.

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