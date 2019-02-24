Сильный мороз ожидается сегодня в пяти регионах Казахстана

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды со снегом, на юго-востоке и востоке республики местами сильный снег, передает Kazakhstan Today.

Лишь на юго-западе, крайнем севере и северо-западе республики ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях усилится ветер до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской порывы 30 метров в секунду, местами метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидается туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Алматинской на дорогах снежный накат.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, ночью метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Костанайской местами туман, в Актюбинской - метель.

В Акмолинской области, по данным синоптиков, ожидается ночью сильный, местами очень сильный мороз. В Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами сильный мороз.

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