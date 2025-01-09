08.01.2025, 08:21 46131
Сильный снегопад прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 8 января 2025 года с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдет снег.
Сильный снег ожидается в центре, ночью на севере, в горных районах юга и юго-востока, днем на востоке страны. На западе страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает Казгидромет.
Также по республике прогнозируется туман, гололед, усиление ветра с метелью.
Сильный снег ожидается на востоке, в горных районах области Жетысу, на севере, востоке, юге Карагандинской области, ночью на юге, востоке Акмолинской области, в горных районах Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областей, днем на севере, юге области Абай и Восточно-Казахстанской области.
В Астане: снег, усиление ветра, температура воздуха днем составит минус 13-15 °C.
В Алматы: снег, температура воздуха днем составит минус 0,-2 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит минус 1-3 °C.
Международный аэропорт Алматы сообщил, что в связи со сложными метеоусловиями 8 января (снегопад, туман) часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время.
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08.01.2025, 14:59 32376
Введут ли ограничения в школах Казахстана из-за метапневмовируса
В ВОЗ рекомендуют не паниковать, поскольку вирус десятилетиями присутствует и лечится в разных странах
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в правительстве министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос, введут ли в образовательных учреждениях Казахстана ограничения в связи с вспышкой метапневмовируса.
Образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к вызовам. Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации. Но нужно ждать решение Министерства здравоохранения", - сказал глава Минпросвещения.
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, в свою очередь, отметила, что Минздрав обратился в ВОЗ. В их ответе рекомендовалось не паниковать, поскольку данный вирус десятилетиями присутствует и лечится в странах.
Нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. Это обычное явление и этот период мы вместе должны пережить", - добавила Дуйсенова.
В Министерстве здравоохранения РК сделали заявлениео текущей эпидситуации в Казахстане, в связи с распространением метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
08.01.2025, 11:55 41061
В промышленной отрасли Казахстана не хватает свыше 39 тысяч специалистов
Для решения данного вопроса в атлас новых профессий включили 75 новых специальностей
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев сообщил, что потребность в кадрах по отраслям, курируемым министерством, составляет более 39 тысяч человек, информирует пресс-служба правительства.
По его словам, наибольший дефицит наблюдается в строительстве и водоснабжении, а также в обрабатывающей промышленности, металлургии и горной добыче.
Подчеркивается, что для решения данного вопроса в атлас новых профессий включили 75 новых специальностей.
К примеру, оператор роботизированной горной техники, специалист по виртуальному прототипированию и проектировщик "Умного дома". Более 40 профессий трансформированы в процессе автоматизации бизнес-процессов", - уточнили в пресс-службе.
Также в 2025 году в рамках 190 проектов карты индустриализации появятся 8 новых профессий в машиностроении: инженер по 3D-печати и сварке, оператор роботизированных окрасочных систем и другие. Они будут работать на ключевых производственных проектах в Алматы и Костанае.
Кроме того, ведется работа по разработке и актуализации 60 профессиональных стандартов с применением технологий искусственного интеллекта в восьми отраслях, охватывающих 336 профессий.
Ранее сообщалось, что специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи.
06.01.2025, 16:39 112806
Как мошенники используют оставленные на кассе или выброшенные товарные чеки
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, как мошенники используют оставленные на кассе или выброшенные товарные чеки.
Многие наши граждане не придают кассовому чеку какого-то особого значения. Мало кто после покупок забирает его с собой. В результате, урны на кассах или возле банкоматов всегда заполнены чеками. И никто не задумывается о важности этих маленьких бумажек и о том, что может с ними произойти. Очень часто они просто утилизируются и никуда больше не попадают. Но, как показывает практика, риски нарваться на мошенников и остаться без денег есть даже в оставленном на кассе чеке", - поделились налоговики.
Оставление чека на кассе потенциально опасно и для покупателя, и для торговой точки. Например, если покупатель оплатил покупку наличными, злоумышленник может использовать его чек для похищения аналогичного товара. Сняв средства защиты с упаковки, мошенник может вынести товар из магазина. А если на выходе его остановит охранник, преступник просто покажет ему найденный чек.
Для оставившего чек покупателя риск может заключаться в том, что его могут проверить на предмет соучастия.
Мошенником может оказаться и сотрудник магазина. Взяв оставленный чек, кассир может оформить возврат средств на паспортные данные сообщников. К тому же, продавцы могут использовать чеки в своих целях, например, вписывать дополнительные позиции, за которые платит невнимательный покупатель, и забирать их себе.
Также кассир при оплате наличными может не выдать чек, не закрыть кассу по итогу и отменить заказ. Деньги за товар в результате получит не магазин, а кассир.
Другие варианты мошенничества продавцов - списание продуктов или манипуляция с дисконтной картой, когда товар оформляется без скидки, а затем продавец закрывает оплату со скидкой по своей карте и получает разницу.
Если же покупатель расплатился безналичным способом, то по имени и фамилии в чеке мошенники могут найти его номер телефона и связаться от имени банка, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия и украсть ее деньги.
В первую очередь чек нужно сохранить на случай, если вещь не устроит покупателя и он решит вернуть деньги. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет длительным, так как будет необходимо предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине. Благодаря сохраненным чекам также можно получить кэшбек за покупки. А если оставить их на кассе или выкинуть в урну, то присвоившие чеки граждане могут получать бонусы на собственные карты, а также пользоваться скидками и акциями ритейлера вместо реального покупателя", -рассказали в ведомстве.
Специалисты также призывают проверять информацию в чеках. В различных торговых точках регулярно возникают путаницы с ценниками. В результате, на товарной полке отмечена одна стоимость, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой.
Также нередко происходят ситуации, когда кассир - нечаянно или специально - пробивает один и тот же товар несколько раз. Хорошо изучив чек, можно найти ошибку и обратиться за перерасчетом в администрацию магазина", - пояснили в департаменте госдоходов.
Также налоговики напомнили, что если продавец отказывается принимать оплату безналичным способом или не выдает чек, то это является правонарушением.
05.01.2025, 17:46 150216
Доставляющих еду курьеров обязали иметь медкнижку
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года действуют новые новые требования к курьерам оказывающим услуги по доставке продуктов питания, сообщает Комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК.
Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан" - рассказала председатель комитета Жанна Есенбекова.
К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должен руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.
Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.
Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами, добавили в ведомстве.
05.01.2025, 17:16 151641
За политической интернет-провокацией часто стоят анонимы - КНБ
Фото: vietnews.ru
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбае в ответе на депутатский запрос сообщил, что в минувшем году в стране задержаны более 300 провокаторов, призывающих к незаконным действиям через Интернет.
Интернет-провокация, носящая политический характер, в подавляющем большинстве является анонимной, часто регистрируется на зарубежных платформах, что создает определенные трудности с идентификацией", - рассказал глава КНБ.
Ермек Сагимбаев отметил, что ведомство на системной основе ведет работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся вливанием в информпространство деструктивной информации.
По его словам, с начала 2024 года выявлены порядка 330 пользователей, которые призывали в сети Интернет к незаконным действиям, в том числе к массовым беспорядкам. К уголовной ответственности 29 лиц, к административной - 30, в отношении остальных были организованы профилактические мероприятия.
05.01.2025, 14:02 158441
Минздрав сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса
Фото: unsplash.com
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК сделали заявление о текущей эпидситуации в Казахстане, в связи с распространением метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
Метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве. Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение", - пояснили в ведомстве.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидсезона из 8 360 исследованных образцов выявлено 1866 (22%) положительных проб на вирусы. Из них метапневмовирус составил 30 случаев (1,6%).
В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В", - отметили в ведомстве.
В министерстве призвали соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
- регулярное проветривать помещения;
- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
- ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;
- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в детсады и школы;
- при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.
Стоит отметить, что вспышка вирусного заболевания произошла в Китае, в связи с чем китайское управление по контролю и профилактике заболеваний сделало заявление. По его данным, основной причиной тяжелого протекания болезни у госпитализированных является в том числе метапневмовирус.
В респираторных пробах от госпитализированных больных с тяжелой острой респираторной инфекцией зафиксированы в основном вирус гриппа, Mycoplasma pneumoniae и метапневмовирус человека", - говорится в сообщении управления.
Проведенное управлением в конце декабря исследование показало, что острые респираторные инфекции в настоящее время активно распространяются внутри страны. При этом растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше. Сильнее всего это проявляется в северных провинциях Китая.
Для справки
Метапневмовирусная инфекция чаще всего встречается у детей в возрасте до 5 лет. Она вызывает поражение верхних и нижних дыхательных путей. Иными словами, может протекать как обычная простуда, а может и привести к бронхиолиту и пневмонии. Взрослые болеют редко - в основном на фоне снижения иммунитета. В группе риска - пожилые люди, ВИЧ-инфицированные и те, у кого есть хронические болезни сердца и легких, в частности - муковисцидоз, сообщает medaboutme.ru.
05.01.2025, 09:29 167441
Топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков
Фото: скриншот из видео
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Усть-Каменогорск. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор. В целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
Иные сведения разглашению не подлежат.
03.01.2025, 09:34 250926
Это требует обстоятельных обсуждений - Токаев о смене часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili впервые высказался по поводу установления в Казахстане единого часового пояса и не утихающих дискуссий по этому поводу.
Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства. На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", - заявил глава государства.
Он выразил убеждение, что парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковалигнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?