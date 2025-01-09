Сильный снегопад прогнозируют синоптики в Казахстане

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, как мошенники используют оставленные на кассе или выброшенные товарные чеки.





Многие наши граждане не придают кассовому чеку какого-то особого значения. Мало кто после покупок забирает его с собой. В результате, урны на кассах или возле банкоматов всегда заполнены чеками. И никто не задумывается о важности этих маленьких бумажек и о том, что может с ними произойти. Очень часто они просто утилизируются и никуда больше не попадают. Но, как показывает практика, риски нарваться на мошенников и остаться без денег есть даже в оставленном на кассе чеке", - поделились налоговики.





Оставление чека на кассе потенциально опасно и для покупателя, и для торговой точки. Например, если покупатель оплатил покупку наличными, злоумышленник может использовать его чек для похищения аналогичного товара. Сняв средства защиты с упаковки, мошенник может вынести товар из магазина. А если на выходе его остановит охранник, преступник просто покажет ему найденный чек.





Для оставившего чек покупателя риск может заключаться в том, что его могут проверить на предмет соучастия.





Мошенником может оказаться и сотрудник магазина. Взяв оставленный чек, кассир может оформить возврат средств на паспортные данные сообщников. К тому же, продавцы могут использовать чеки в своих целях, например, вписывать дополнительные позиции, за которые платит невнимательный покупатель, и забирать их себе.





Также кассир при оплате наличными может не выдать чек, не закрыть кассу по итогу и отменить заказ. Деньги за товар в результате получит не магазин, а кассир.





Другие варианты мошенничества продавцов - списание продуктов или манипуляция с дисконтной картой, когда товар оформляется без скидки, а затем продавец закрывает оплату со скидкой по своей карте и получает разницу.





Если же покупатель расплатился безналичным способом, то по имени и фамилии в чеке мошенники могут найти его номер телефона и связаться от имени банка, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия и украсть ее деньги.





В первую очередь чек нужно сохранить на случай, если вещь не устроит покупателя и он решит вернуть деньги. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет длительным, так как будет необходимо предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине. Благодаря сохраненным чекам также можно получить кэшбек за покупки. А если оставить их на кассе или выкинуть в урну, то присвоившие чеки граждане могут получать бонусы на собственные карты, а также пользоваться скидками и акциями ритейлера вместо реального покупателя", -рассказали в ведомстве.





Специалисты также призывают проверять информацию в чеках. В различных торговых точках регулярно возникают путаницы с ценниками. В результате, на товарной полке отмечена одна стоимость, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой.





Также нередко происходят ситуации, когда кассир - нечаянно или специально - пробивает один и тот же товар несколько раз. Хорошо изучив чек, можно найти ошибку и обратиться за перерасчетом в администрацию магазина", - пояснили в департаменте госдоходов.





Также налоговики напомнили, что если продавец отказывается принимать оплату безналичным способом или не выдает чек, то это является правонарушением.