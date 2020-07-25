Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана 25 июля объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в "Казгидромете", 25 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Караганде 25 июля днем ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

В Жезказгане 25 июля ожидается ветер юго-западный, западный, днем 15-20 метров в секунду.

25 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Днем местами сильный дождь, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске 25 июля ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Семее 25 июля ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

26-28 июля в Алматинской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, местами 18-23 метра в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

25 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 25 июля днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Кокшетау 25 июля временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 25 июля местами в Кызылординской области сохраняются ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняются сильная жара, 40 градусов, чрезвычайная пожароопасность.

25 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма - 75-100%, уточнили синоптики.

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