Синоптики предупредили о сильной жаре в Кызылординской, Мангистауской областях и СКО

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Синоптики предупредили о сильной жаре в Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", днем 11 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара, до 43 градусов.

В Северо-Казахстанской области днем 11 июля местами ожидается жара, до 35 градусов, а 12 июля - до 38 градусов.

Кроме того, местами в Мангистауской области ночью 11 июля ожидается гроза, днем - сильная жара, до 38 градусов.

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