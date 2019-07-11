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Синоптики предупредили о сильной жаре в пяти областях Казахстана

10.07.2019, 13:35 12664
Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил в пяти областях Казахстана штормовое предупреждение из-за сильной дары, передает Kazakhstan Today.
 
Днем 12-13 июля в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается очень сильная жара, 40-43 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении.
 
 

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