Синоптики предупредили о сильной жаре в пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил в пяти областях Казахстана штормовое предупреждение из-за сильной дары, передает Kazakhstan Today.
Днем 12-13 июля в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается очень сильная жара, 40-43 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%, говорится в сообщении.
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие три дня.
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