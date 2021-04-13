Синоптики предупредили жителей ряда регионов о подъеме уровня воды на реках

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - С 12 по 16 апреля ожидаются подъемы уровней воды на реках и выход воды на пойменные участки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в связи с сохранением положительного температурного фона, который приведет к дальнейшему ослаблению ледовых явлений и возникновению заторно-зажорных явлений на реках, а также формированию талого стока на территории Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей в период с 12 по 16 апреля ожидаются подъемы уровней воды на реках и выход воды на пойменные участки.

Ранее в пяти областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики дали прогноз погоды на три дня.

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