Синоптики дали прогноз погоды на три дня

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 апреля 2021 года предоставили синоптики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", ожидается повышение температуры воздуха.

В ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона. Благодаря этому, казахстанцев ждет малооблачная погода и постепенное повышение температуры воздуха на большей части республики.

Лишь на юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь с грозой.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей.

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