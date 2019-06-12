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Костанай. 11 июня. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

12 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также сообщается, что в Костанае ночью и утром 12 июня ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе до 15-20 метров в секунду.

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