Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Костанайской области

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12 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".
Также сообщается, что в Костанае ночью и утром 12 июня ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе до 15-20 метров в секунду.
Ранее синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июня.
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