Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают жителей южных регионов о подъемах уровней воды на реках, передает Kazakhstan Today.

В связи с повышением температурного фона в Жамбылской, Алматинской областях и на прилегающих территориях Алматы в период с 14 по 17 февраля возможно таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Кроме того, на реке Сырдарье в пределах Кызылординской области в связи с прогнозом положительных дневных температур с 14 по 17 февраля ожидается ослабление ледовых явлений. Здесь также возможны подъемы уровней воды, предупреждают синоптики.

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