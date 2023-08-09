Синоптики прогнозируют 42-градусную жару и сильные дожди в Казахстане

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК пройдут дожди, днем на севере страны сильные дожди с грозами.





На юге, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. На севере ночью и утром ожидается туман, днем на севере, востоке страны - град.





Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской, Актюбинской, Карагандинской областях на юге в Абайской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, в Жамбылской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара 38-41 градусов. Днем на юге Жетысуской области, на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42 градусов.





В Акмолинской, Атырауской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.





В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Жетысуской, Абайской областях, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



