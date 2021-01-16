Синоптики прогнозируют сильный ветер в девяти областях

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер западный, 15-20 метров в секунду.

16 января в Кызылординской области местами ожидается ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

16-18 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

16 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Днем местами гололед. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

16 января в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 18 метров в секунду, в Мугалжарском районе ночью порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

16 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

16 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

16 января в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

16 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, днем низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Напомним , синоптики в ближайшие выходные 16-17 января прогнозируют потепление в нескольких регионах страны.

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