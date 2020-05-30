Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные дни, передает Kazakhstan Today.

Согласно прогнозу на 30 мая по 1 июня 2020 года, антициклон из районов Скандинавского полуострова принес небольшое понижение температуры на территорию Казахстана, но уже с началом календарного лета ожидается повышение температуры.

Лишь местами в северной части, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. А на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

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