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Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

29.05.2020, 11:12 10909
Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные дни, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно прогнозу на 30 мая по 1 июня 2020 года, антициклон из районов Скандинавского полуострова принес небольшое понижение температуры на территорию Казахстана, но уже с началом календарного лета ожидается повышение температуры. 
 

Лишь местами в северной части, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. А на юге, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 

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