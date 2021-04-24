Синоптики рассказали о погоде на выходные

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 24-26 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ближайшие дни с приближением Атлантического циклона на большей части территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, сообщают синоптики.

Местами ожидается туман, усиление ветра, в южной части страны - с пыльной бурей. Также местами пройдут осадки, преимущественно дождь, в западных регионах - с грозами и, возможно, с выпадением града", - уточнили в "Казгидромете".

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