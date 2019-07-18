Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - 18-20 июля 2019 года в южных областях республики сохранится жаркая погода, передает Kazakhstan Today.

"С юго-западными тропосферными потоками (на высоте 5 километров) на южные области республики продолжают поступать воздушные массы с Ирана, и пока потоки не поменяют своего направления на западные или северо-западные (в предстоящие трое суток ничего не изменится), жара 35-40, местами 45 градусов по Цельсию в южных областях республики сохранится", - сообщает РГП "Казгидромет".

А на северные и восточные области Казахстана начинает поступать более прохладный и влажный воздух с Урала, что вызовет ослабление жары и местами кратковременный дождь с грозой.





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