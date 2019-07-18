На большей части территории Казахстана в среду ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 июля 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и севере Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром в Акмолинской, днем Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Павлодарской области местами – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23 метров в секунду, ночью местами туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области местами очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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