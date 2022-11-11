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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

10.11.2022, 08:29 37386
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, в горных районах юго-востока Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег.
 

По РК ожидаются на большей части туман, на севере, востоке - гололед, на севере, востоке, в центре усиление ветра с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: снег, температура воздуха днем 0, -2°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, +4 - +6°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Шымкенте: переменная облачность, +9 - +11°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в девяти областях.
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

11.11.2022, 08:11 796
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет".

Также ожидается гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, юго-востоке - усиление ветра. Лишь на западе, юго-востоке страны - погода без осадков.

По РК ожидаются туманы.

В Алматы: переменная облачность, температура воздуха днем составит +6+8 °C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Астане: снег, -1+1 °C, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, +8+10 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

10.11.2022, 21:21 10546
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Алматы, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 ноября ночью и утром на западе и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман.
 
В Алматы 11 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
11 ноября ночью и утром на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
 
В Астане 11 ноября временами ожидается гололед, поземок. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман.
 
11 ноября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе области 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере, западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер

10.11.2022, 15:26 24206
В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для обеспечения общественной безопасности до конца года завершится установка 597 видеокамер в местах массового скопления людей, сообщил в ходе встречи с жителями Жетысуского района аким города Ерболат Досаев.
 

Дополнительно к действующим 86 аппаратно-программным комплексам "Сергек" на 490 камеры в I квартале 2023 года будет дополнительно установлено еще 85 АПК "Сергек" на 399 камер", - проинформировал глава города.

 
В целом, отметил он, по завершении всех работ увеличим общее число камер по Жетысускому району до 996 единиц.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения.
 

На АЗС Атырау возник дефицит газа

10.11.2022, 15:06 25076
На АЗС Атырау возник дефицит газа
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением плановых ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе поставки газа сократились на 35%.
 

Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, но с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО "АНПЗ", к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на РСК региона.

 
Для стабилизации ситуации власти совместно с Министерством энергетики организуют поставки в регион из соседней, Актюбинской области. Планируют поставить 400 тонн газа от Gas Processing и 700 тонн от компании "Казахойл Актобе".
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт.
 

Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ

10.11.2022, 13:55 27841
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил о поступлении на специальный счет Министерства финансов изъятых у коррупционеров 50 млрд тенге, которые направят на строительство школ.
 

Деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 миллиардов тенге", - цитирует sputnik.kz премьер-министра.

 
По его словам, средства пойдут на строительство школ и пристроек к школам, с тем чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами те регионы, где особенно есть дефицит и трехсменное обучение, аварийные школы.
 
Он также сообщил, что сейчас Министерство просвещения готовит соответствующую документацию, информирует tengrinews.kz.
 
Премьер-министр отметил, что финансирование будет осуществляться дополнительно к тем средствам, которые уже заложены в бюджете.
 
Алихан Смаилов подчеркнул, что "специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам в правительстве не намерены и выделять средства будут по факту поступления".
 

Президент РК направил телеграмму со словами поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы

10.11.2022, 12:31 33866
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил слова поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество, сообщает пресс-служба президента Республики Казахстан.
 

Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное - это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса", - подчеркивается в телеграмме.

 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с руководством компании Shell.
 

Трагедия на шахте "АрселорМиттал": недропользователей обяжут инвестировать в модернизацию производства

10.11.2022, 11:42 36391
Трагедия на шахте "АрселорМиттал": недропользователей обяжут инвестировать в модернизацию производства
Фото: gmk.center
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После трагедии, унесшей жизни пяти горняков на шахте Ленинской, АО "АрселорМиттал Темирату" обяжут инвестировать средства в модернизацию производства. Об этом на заседании сената сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 
По словам Алихана Смаилова, в  ходе недавнего пересмотра в контракт недропользования по добыче угля для "АрселорМиттал" были вписаны первые дополнительные требования о необходимости инвестирования в модернизацию угольного производство в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно. А также на дегазацию угольных пластов - 37 млрд тенге.
 

Ранее таких обязанностей не было", - отметил глава кабмина.

 
Он добавил, что подобные обязательна будут внедрены и в отношении других недропользователей.

В свою очередь спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы подготовили законопроект по ужесточению требований к безопасности труда. В том числе и по полномочиям инспекторов, по возможности внеплановых проверок.

Нужно поработать, принять нормы, ужесточающие ответственность за такого рода ЧС и трагедии. Будем надеяться, что эти нормы будут работать на то, чтобы такие события в Казахстане никогда не повторялись. Важно оперативно и качественно поработать всем вместе», - сказал  Ашимбаев, обращаясь к Смаилову.


Напомним, трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек,  произошла 3 ноября  около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". Еще четверо пострадавших горняков были госпитализированы.  Депутат мажилиса считает, что правительству пора заняться вопросом о смене собственника предприятия, где часто происходят несчастные случаи.
 

В отношении военных, игравших в казино, ведется служебное расследование

10.11.2022, 09:57 41216
В отношении военных, игравших в казино, ведется служебное расследование
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал в кулуарах сената факт участия военнослужащих в азартных играх, где в совокупности госслужащие потратили более 500 млн тенге.
 

Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", - сказал глава военного ведомства.

 
При этом он отметил, что среди любителей азартных игр были военнослужащие среднего состава.
 

Высшего состава не было. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", - добавил Жаксылыков.


Напомним, прокуратура Алматинской области подтвердила, что проведенная проверка выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 миллионов тенге. Среди них 97 сотрудников МВД, 95 - Минобороны, 25 - из Минфина, 7 сотрудников Верховного суда, 15 - из структуры Агентства по финмониторингу, 3 сотрудника из Антикора и 36 региональных госслужащих.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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