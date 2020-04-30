Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в праздничные дни

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток: с 30 апреля по 2 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в праздничные дни на территории Казахстана.

На северные и южные регионы страны будет оказывать влияние циклон, с которым местами пройдут дожди с грозами. Но уже на западную часть республики начинает оказывать влияние антициклон с районов Черного моря, который смещаясь в восточном направлении вызовет прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха на большей части республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства