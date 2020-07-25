Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные дни

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июля, передает Kazakhstan Today.

Северо-Западный циклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана, принося с собой дожди, местами сильные, и понижение температуры в северной части страны", - сообщают синоптики.

Также, по прогнозу Казгидромета, местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града. Лишь на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства