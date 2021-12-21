Сирены зазвучат в городах Казахстана 21 декабря

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21 декабря 2021 года с 9.00 по 12.00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РК.
В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", -рассказали в ведомстве.
Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", - проинструктировали в МЧС.
Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.
Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций", - добавили в пресс-службе.