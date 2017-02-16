Караганда. 16 февраля. Kazakhstan Today - История семьи казахстанки и сирийца из Карагандинской области получила продолжение. Их старшему сыну Ашрафу неделю назад исполнилось 18 лет, и теперь юноше, как и его отцу, грозит депортация в охваченную войной Сирию. Остаться в Казахстане разрешили только матери Сандугаш Раисовой и ее младшим детям. Власти республики отказывают семье в статусе беженцев, а для получения вида на жительство нужно 5 млн тенге.

Нахле Альезалдин привыкла заниматься на полу: стол в арендуемой 1-комнатной квартире всего один - за ним обедают. В свои 14 лет девочка учится только в пятом классе: из-за войны в Сирии она и ее четверо братьев много пропустили. Но, несмотря на это, она уже понимает и немного говорит на языке своей матери, передает Kazakhstan Today.

Уже второй год семья добивается, чтобы им разрешили остаться в Казахстане. В охваченной войной Сирии Ясера Альезалдина и 18-летнего Ашрафа ждет неминуемая гибель, уверена Сандугаш.

"Я прошу власти дать моим детям шанс выжить и принести пользу Казахстану", - говорит Раисова.

Она познакомилась со своими сирийским мужем Ясером 20 лет назад в Северо-Казахстанской области. После свадьбы пара уехала в Сирию, там у них был собственный бизнес и хозяйство. Там же родились их пятеро детей. Но потом началась война, дом разбомбили, бизнес отобрали, боевики пришли за Ясером. Семья приняла решение бежать в Казахстан.

Однако родина встретила Сандугаш и ее семью неласково. Многочисленные суды непреклонны: Ясер Альезалдин не может считаться беженцем и должен покинуть республику. Мужчина просил об отсрочке, чтобы успеть собрать деньги или на дорогу, или на гарантийный взнос, чтобы получить вид на жительство. Тем более что он удвоился после того, как старшему сыну Ашрафу 9 февраля исполнилось восемнадцать лет. Теперь на двоих надо 5 миллионов тенге. В отсрочке ему отказали.

"Мы не можем доказать, что моему подзащитному что-то угрожало на территории Сирии. Были свидетельские показания, были общедоступные факты, со СМИ вся информация. Иных доказательств мы, находясь на территории РК, предоставить не можем", - рассказал адвокат карагандинской областной коллегии адвокатов Алексей Кочкаров.

Устроиться на работу без разрешительных документов мужчина не может, так что средства на аренду квартиры и питание семьи случайными заработками добывает Сандугаш.

"Я знаю несколько сирийцев, женатых на казахстанках, которым дали вид на жительство, а их дети даже получили гражданство Казахстана", - говорит Альезалдин.

Тем временем его дочь Нахле и ее братья старательно учат казахский. Они знают, что в Сирии у них не осталось ни дома, ни родных. Их единственный шанс выжить - это стать гражданами Казахстана, сообщает 31 канал

Просмотров: 3962