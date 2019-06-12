Систему распределения мест в детских садах в Нур-Султане планируют запустить к концу недели

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Система по распределению мест в детсадах в столице Казахстана может заработать к концу недели, передает Kazakhstan Today.
Систему по распределению мест в детских садах столицы планируется запустить до конца недели, сообщили в управлении образования города.
На сегодняшний день наши специалисты локализовали источник атаки, проведен повторный анализ работы всей системы и сервисов, усилены меры безопасности. В качестве дополнительной меры увеличиваем мощности оборудования и канала связи. По завершении работ уже до конца недели планируем запустить систему распределения мест в детских садах, предварительно сообщим об этом родителям за сутки до запуска", - проинформировали в управлении образования.
В профильном ведомстве сообщили, что в целях обеспечения безопасности все сервисы временно приостановлены, перед запуском системы будет опубликован новый график, также будут проводиться разъяснительные работы.
Как сообщалось ранее, система электронного распределения детей в детские сады внедрена в 11 городах Казахстана. В Нур-Султане распределение было запланировано на 10 июня, но произошел сбой.
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