Систему распределения мест в детских садах в Нур-Султане планируют запустить к концу недели

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Система по распределению мест в детсадах в столице Казахстана может заработать к концу недели, передает Kazakhstan Today.

Систему по распределению мест в детских садах столицы планируется запустить до конца недели, сообщили в управлении образования города.

На сегодняшний день наши специалисты локализовали источник атаки, проведен повторный анализ работы всей системы и сервисов, усилены меры безопасности. В качестве дополнительной меры увеличиваем мощности оборудования и канала связи. По завершении работ уже до конца недели планируем запустить систему распределения мест в детских садах, предварительно сообщим об этом родителям за сутки до запуска", - проинформировали в управлении образования.

В профильном ведомстве сообщили, что в целях обеспечения безопасности все сервисы временно приостановлены, перед запуском системы будет опубликован новый график, также будут проводиться разъяснительные работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства