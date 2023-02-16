15.02.2023, 13:30 44836
Скандал в детсаду Туркестана: персонал заставляли убирать дома чиновников
Фото: Otyrar
Рассказать друзьям
Туркестан. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники детского сада в Туркестане жалуются на работу заведующей. По их словам, руководство ворует продукты питания, незаконно собирает деньги с персонала и заставляет убирать дома чиновников.
Воспитатели и нянечки собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Говорят, устали от постоянных поборов. По их словам, заведующая собирает с коллектива деньги на нужды детского сада и крадет продукты, из-за чего дети недоедают, сообщает телеканал Otyrar.
Мы сами платили за оформление детского сада. Вы же видели внизу панно, мы его купили за 180 тысяч тенге. С нас постоянно собирают деньги с зарплаты", - рассказывает методист детсада "Бобек" Ляззат Ералиева.
По словам сотрудников, из закупленных 116 килограммов мяса 3 килограмма заведующая забрала домой. Также они жалуются, что руководитель заставляет их убирать дома чиновников и закупать моющие средства за свой счет.
Нас заставляли убирать дома чиновников. Среди них были и начальник налоговой и начальник трудовой инспекции. Нам говорят, надо постирать, вымыть туалет, помыть кухню", - рассказывает воспитатель Асылзат Танатарова.
По словам сотрудников, они неоднократно обращались с жалобами на заведующую не только в городской отдел развития человеческого потенциала, но и в антикоррупционную службу, трудовую инспекцию и даже прокуратуру.
Сама заведующая все обвинения категорически отрицает.
Специалисты отдела развития человеческого потенциала отмечают, что была проведена проверка.
26 января 2022 года поступили заявления. По этому поводу проводилась проверка со стороны отдела. В связи с неявкой заведующей на работу ее уволили. Но в ходе выездной проверки инспекцией труда по ее заключению заведующую восстановили в должности. Будет еще одна проверка", - говорит главный специалист отдела Гульмира Кулбайымбетова.
Тем не менее сотрудники детского сада требуют отставки заведующей.
Сегодня сообщалось, что директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников на 9 млн тенге.
новости по теме
16.02.2023, 10:32 2726
Обязательную установку кнопки SOS в автомобилях отложили до 1 февраля 2024 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает пресс-служба правительства РК.
Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.
Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.
При этом на граждан, кто приобретал транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось, для них был предусмотрен переходный период, до 1 февраля 2023 года. Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год.
Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года, рассказали в правительстве.
Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств-членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года. Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.
Также на Совете ЕЭК внесли ряд уточнений в перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе. Для снижения рисков проникновения и распространения на территории Союза капрового жука установлены специальные карантинные фитосанитарные требования по его отсутствию. Внесены изменения в перечень изъятий Республики Казахстан в отношении контейнеров и частей газовых турбин мощностью более 5000 кВТ, но не более 50000 Квт, в технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
15.02.2023, 18:20 31846
В Костанайской области тела инфицированных животных вынуждены закапывать в обычные ямы
Фото: gov.kz/Комитет ветконтроля
Рассказать друзьям
Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области официально действуют 37 скотомогильников, но 34 из них, по словам специалистов, примитивные, то есть обычные ямы, в которые закапываются тела инфицированных животных.
Ям Беккера, то есть специальных сооружений для этих же целей, только 3. Они расположены в Костанае, Рудном и Лисаковске. Этого катастрофически мало, как, к примеру, передвижных и стационарных инсинераторов для утилизации трупов павших животных. Их всего 26", - информирует alau.kz.
Решать проблему со скотомогильниками, подчеркивают специалисты, нужно как можно быстрее. Ведь выброшенное где попало тело больного животного может привести к новым вспышкам заболеваний, к примеру через бродячих собак.
Учитывая изношенность инсинераторов, а также отсутствие скотомогильников в сельских округах, прошу вас поручить акимам районов и городов строительство скотомогильников за счет местного бюджета и средств сельхозформирований по примеру Жангельдинского района для обеспечения биологической безопасности. Акиматом Жангельдинского района были построены в 2021-2022 годах 5 примитивных скотомогильников", - заявил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.
Сообщается, что эти скотомогильники обошлись Жангельдинскому району в зависимости от размера от 1 млн до 3 млн тенге за каждый.
Ветеринары согласны и на такие, лишь бы они были. Ведь только на изготовление проектно-сметной документации трех скотомогильников необходимо почти 7 млн тенге", - информирует издание.
Отмечается, что строительство одного скотомогильника обойдется в 17,5 млн тенге. Управление ветеринарии просит помощи из бюджета области.
Глава области в целом средства поручил выделить, но напомнил чиновникам о незавершенной до сих пор работе по инвентаризации уже имеющихся в регионе захоронений животных.
В 2012 году у нас было 253 по области, сейчас только 37. Хотя у нас населенных пунктов 529. Причины этого то, что скотомогильники не прошли инвентаризацию. Нам нужно это сделать в срочном порядке и документы получить. Только тогда мы сможем выделять средства на юридически правильно оформленный объект", - сообщил аким области Кумар Аксакалов.
Ранее сообщалось, что десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау.
15.02.2023, 09:57 53666
Напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца
Фото: Фото из соцсетей
Рассказать друзьям
Петропавловск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца.
15 февраля 2023 года специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на 2 месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - сообщили в специализированном следственном суде Петропавловска.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения трем ученикам. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте. В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
14.02.2023, 20:52 82326
В Турции спасатели МЧС РК вытащили из-под завалов отца и двоих детей
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Бауыржан Арыстанбаев, Нуржан Бозтериев, Ерик Берлыбеков и Рахат Пиржанов проводили поиск пострадавших в многоэтажном доме. Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика Джейкоб, сообщает пресс-служба МЧС РК.
После этого спасатели применили акустический аппарат и по голосу ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокидывать галерею.
При помощи электроинструмента постепенно продвигались к людям. Спустя более 20 часов работы с риском для жизни спасатели извлекли из-под завала отца и его двоих детей.
В эти дни, когда из-под завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому спасательные работы не останавливаются, трудимся 24/7. Наша первая задача - спасение людей", - отметил Рахат Пиржанов.
На сегодняшний день Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
14.02.2023, 17:07 94466
В Темиртау временно прекращено движение трамваев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Темиртау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау временно прекратили движение трамваев. В компании "АрселорМиттал Темиртау", на балансе которой состоит трамвайный парк, заявили, что содержать этот вид транспорта нерентабельно.
За последние десятилетия предприятие трамвайного парка стало нерентабельным. Оплата проезда не взимается с работников АО "АрселорМиттал Темиртау", для других категорий пассажиров оплата предусмотрена в минимальном размере, однако для поддержания работоспособности трампарка необходимы колоссальные затраты. Сегодня трамвайные вагоны нуждаются в полной замене, так как нынешнее их состояние не отвечает требованиям безопасности и комфортным условиям", - заявили в пресс-службе компании.
В компании сообщили, что принято решение приостановить трамвайное движение и провести техническое обследование подвижного состава. Там также посетовали, что неизвестные лица похитили 600 метров кабеля контактной сети.
В этой связи во избежание рисков хищения было принято решение провод, оставшийся на опорах, демонтировать, описать и складировать. Это позволит в будущем при возобновлении работы трамвайного парка использовать этот провод", - заявили в АМТ.
В настоящее время проводится техническое обследование трамвайного парка. Оно включает в себя обследование всей инфраструктуры парка, подвижного состава, рельсового хозяйства и контактной сети. Также будут обследованы здания и сооружения трамвайного парка.
Пока будет вестись техническое обследование и последующая разработка проекта модернизации трампарка, весь персонал трамвайного парка будет продолжать свою работу с сохранением текущей заработной платы.
Работники задействованы внутри депо для профилактики и текущих ремонтов вагонов, содержании путей и инфраструктуры трампарка, а также в перевозках на автобусах.
После завершения техобследования, проведения экспертизы и подготовки проекта модернизации трамвайный парк планируется передать на баланс акимата Темиртау.
Напомним, в 2015 году трамваи убрали в Алматы. Причиной якобы стал ряд резонансных ДТП с участием электротранспорта. С улиц также убрали рельсы. Но по результатам проведенного после ДТП обследования выяснилось, что трамвайный парк находился в аварийном состоянии. На его ремонт требовались большие деньги, причем менять пришлось бы не только сами вагоны, но и рельсы. Именно этим власти города мотивировали решение убрать трамваи.
В прошлом году на встрече с общественностью Павлодарской области президент Касым-Жомарт Токаев назвал трамвай символом Алматы.
В Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города", - заявил президент
При этом, по словам президента, во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно.
Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал глава государства.
14.02.2023, 16:43 94136
Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи
Фото: Посольство Турции в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи.
Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции, сообщает Sputnik.
В связи с возможностями логистики и текущими потребностями больше не имеется возможности принимать помощь, кроме палаток, генераторов, одеял, обогревателей и спальных мешков. Спасибо за помощь и понимание", - сообщило посольство Турции в Казахстана в соцсети.
Также в посольстве сообщили, что общая сумма пожертвований, собранная в Казахстане на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, составила 2,8 млн долларов США.
Всего на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев распорядился направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.
В зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.
Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Еще 50 тонн гуманитарной помощи было отправлено в Сирию.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек.
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 31 974 человек, сообщает RT. Также от разрушительного землетрясения пострадала Сирия.
14.02.2023, 15:25 97001
Концепцию государственной молодежной политики до 2029 года разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по делам молодежи и семьи разработали проект постановления "Об утверждении концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы".
Новая концепция позволит определить единую стратегию развития молодежной политики и объединить в целостную систему реализуемые разрозненно проекты", - сообщается в тексте.
Отмечается, что данный документ позволит провести перезагрузку документов системы государственного планирования (национальные проекты, планы развития госорганов и регионов, планы развития нацкомпаний), инвентаризировать и объединить закрепленные в правовом поле механизмы и инструменты стимулирования реализации потенциала молодежи.
Государственная молодежная политика основывается на следующих принципах:
- приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;
- гражданственности, ответственности, трудолюбия;
- межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;
- преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;
- участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;
- научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.
Обновленная методика направлена на активное вовлечение молодых людей в процесс построения Справедливого Казахстана", - сообщается в документе.
Подходы развития отрасли будут рассмотрены по следующим направлениям:
- гражданское участие и участие в принятии решений;
- реализация потенциала и предпринимательство;
- просвещение и культура;
- современные ценности и патриотическое воспитание;
- информационное пространство;
- здоровый образ жизни;
- молодежь и село.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале"Открытые НПА".
Ранее проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования были рассмотрены на совещании в правительстве.
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одной из основных новелл является внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.
Также в РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года.
14.02.2023, 13:15 100816
Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что переданные частным компаниям спортобъекты необходимо вернуть в госуправление Эксклюзив КТ
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?"
69% участников опроса ответили: "Да, это необходимо сделать"; 17% выбрали ответ: "Нет, это не даст никаких результатов"; 6% считают, что Казахстану вообще не нужен спорт и спортобъекты; 5% - "мне все равно".
Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению.
Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
Ранее Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
Читаемое
16.02.2023, 08:32В Казахстане реконструируют дороги к курортным зонам и обеспечат мобильной связью 16.02.2023, 08:555076В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки 16.02.2023, 09:294751Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan 16.02.2023, 10:322746Обязательную установку кнопки SOS в автомобилях отложили до 1 февраля 2024 года 16.02.2023, 10:021881Двух жителей Экибастуза убило током при прорыве батареи 10.02.2023, 17:56171506В Турции продолжают поиски еще одной без вести пропавшей казахстанки - МИД 10.02.2023, 13:33150436Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья 09.02.2023, 16:05145386В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции 09.02.2023, 16:51141031Земли экс-чиновника стоимостью 4,8 млрд тенге вернули государству в ВКО 11.02.2023, 12:51139131В Алматы сократят интервал движения поездов метро в часы пик 03.02.2023, 10:12239526В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28230671Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22229586"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 18.01.2023, 14:59212176Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 03.02.2023, 08:07211991В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?