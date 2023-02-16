Скандал в детсаду Туркестана: персонал заставляли убирать дома чиновников

Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, - По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает пресс-служба правительства РК.





Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.





Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.





При этом на граждан, кто приобретал транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось, для них был предусмотрен переходный период, до 1 февраля 2023 года. Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год.





Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года, рассказали в правительстве.





Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств-членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года. Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.





Также на Совете ЕЭК внесли ряд уточнений в перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе. Для снижения рисков проникновения и распространения на территории Союза капрового жука установлены специальные карантинные фитосанитарные требования по его отсутствию. Внесены изменения в перечень изъятий Республики Казахстан в отношении контейнеров и частей газовых турбин мощностью более 5000 кВТ, но не более 50000 Квт, в технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".