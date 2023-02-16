Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещено 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.





Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями, рассказали в Генпрокуратуре.





В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения", - проинформировали в ведомстве.





В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.





В пресс-службе подчеркнули, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.





Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург - Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района.





Также особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета.





В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание", - информировали в Генпрокуратуре.





Отмечается, что неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.





В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.



