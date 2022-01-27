В Алматы полицейские ищут жертв мебельной компании

АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ - Руководителя и других причастных лиц подозревают в мошенничестве. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В производстве СУ ДП Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебного расследования по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 частью 3 пунктом 4 УК РК, сообщает Polisia.kz.
Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel - гражданин И. и других лиц заключается в том, что они путем размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа мебель. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 15 миллионов тенге.