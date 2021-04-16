Сколько казахстанцев останутся без работы в случае локдауна

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Даулет Аргандыков рассказал, сколько казахстанцев могут остаться без работы в случае введения строгих карантинных мер по стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 2020 года 9,2 миллиона человек в Казахстане входят в число активного населения, из них занятые в экономике - 8,7 миллиона человек.

Такую оценку наш центр проводил. В первую очередь брали уровень квалификации, необходимость контактирования, в каких секторах это могло бы происходить. Это, конечно, в случае введения определенных ограничительных карантинных мер, запрещения деятельности в период определенного времени. На сегодня мы оцениваем, что из 8,7 миллиона человек, во-первых, на местах 4,1 миллиона останутся. То есть это сектора и виды работ, без которых невозможно функционирование: работники ЖКХ, врачи, медработники, производственные предприятия, сельское хозяйство", - сказал Даулет Аргандыков.

Перевести на дистанционный режим работы, по его словам, можно около 2,5 миллиона граждан. В первую очередь, это работники сферы образования, госслужащие, офисные работники.

В так называемой зоне риска мы рассматриваем 2 миллиона человек, но опять-таки всё будет зависеть от конкретных случаев. Это в первую очередь работники сферы услуг, торговли, транспорта и так далее. Если совсем уже ситуация связана с высвобождением и потерей работы, то это на уровне 165 тысяч, по нашим расчетам. Мы брали классификацию по профессиям, по трудовым навыкам. На уровне 165 тысяч работников могут потерять работу, по нашей оценке, в случае введения полных ограничительных мер", - сказал президент ЦРТР.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов подвел итоги реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" и Дорожной карты занятости в 2020 году, а также рассказал о мерах содействия занятости населения в 2021 году.

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